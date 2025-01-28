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Назначенные Путиным судьи в Башкирии приняли присягу

Назначенные Путиным судьи в Башкирии приняли присягу.

Источник: пресс-служба ГФИ по РБ

В Уфе, назначенные Владимиром Путиным шестеро судей Арбитражного суда Республики Башкортостан Галима Нуркаева, Наталия Рычкова, Татьяна Уразаева, Гульназ Авзалова, Регина Загретдинова и Фаина Фаткуллина приняли присягу, дав клятву честно и добросовестно исполнять свои обязанности.

В церемонии, по поручению полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова, участвовал главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов. Он подчеркнул, что на судей Арбитражного суда возложена особенная миссия, заключающаяся в формировании благоприятного бизнес-климата в республике.

«Несмотря на колоссальный объем работы, со всеми поставленными задачами Арбитражный суд региона справляется успешно. А потому вам, вновь назначенным на ответственные должности судьям, предстоит влиться в коллектив высокопрофессиональных людей и выполнять свою работу так, чтобы жители нашей республики были уверены, что здесь принимаются справедливые решения», — сказал Алексей Касьянов.

Кроме того, главный федеральный инспектор поздравил с назначением на должность заместителя председателя Арбитражного суда РБ Игоря Ганцева и вручил ему служебное удостоверение.

Путин Владимир