Назначенные Путиным судьи в Башкирии приняли присягу.

«Несмотря на колоссальный объем работы, со всеми поставленными задачами Арбитражный суд региона справляется успешно. А потому вам, вновь назначенным на ответственные должности судьям, предстоит влиться в коллектив высокопрофессиональных людей и выполнять свою работу так, чтобы жители нашей республики были уверены, что здесь принимаются справедливые решения», — сказал Алексей Касьянов.