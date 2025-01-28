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Тактическое учение стартует в Гомельской области

В учении примут участие воинские части и подразделения территориальных войск вместе с инженерными подразделениями ВС.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Тактическое учение пройдет с 28 по 30 января в Гомельской области с силами территориальной обороны Гомельского района, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

В оборонном ведомстве уточнили, что в учении примут участие воинские части и подразделения территориальных войск вместе с инженерными подразделениями ВС.

Учение будет проводиться, чтобы усовершенствовать навыки командиров по управлению подчиненными подразделениями территориальных войск, а также обучить личный состав этих подразделений выполнять свои обязанности при решении задач теробороны во взаимодействии с воинскими частями Вооруженных Сил.

В ходе этого мероприятия планируется отработать вопросы обеспечения подразделений территориальных войск боеприпасами, организации их рассредоточения и хранения в районе выполнения учебно-боевых задач. Также планируется отработать ведение разведки районов вероятного нахождения противника, маршрутов его выдвижения, организации засадных действий и так далее.

учения