Тактическое учение стартует в Гомельской области

Учение будет проводиться, чтобы усовершенствовать навыки командиров по управлению подчиненными подразделениями территориальных войск, а также обучить личный состав этих подразделений выполнять свои обязанности при решении задач теробороны во взаимодействии с воинскими частями Вооруженных Сил.