Главные новости 28 января 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 января 2025 года.
Карлсон рассказал о попытке команды Байдена убить Путина
Американский журналист Такер Карлсон во время разговора с журналистом Мэттом Таибби заявил о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить Путина». Карлсон не раскрыл деталей, но назвал такие попытки безумием и обвинил команду Байдена в стремлении использовать «хаос» как «защитный экран».
По указу Трампа в США начали разработку системы ПВО «Железный купол»
Президент США Дональд Трамп подписал документ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Ранее американский лидер заявлял, что стране требуется противоракетный щит, основанный на собственных разработках и произведенный полностью на территории Штатов.
В Сеуле приняли во внимание предупреждение Москвы о поставках оружия Киеву
Власти Южной Кореи серьезно относятся к предостережению со стороны России о недопустимости поставок вооружения Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Власти Южной Кореи не отправляют в Киев летальное вооружение, хотя допускали такую возможность до победы в президентской гонке в США Дональда Трампа.
Маск предсказал исчезновение человечества в Европе и Азии
Миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предсказал, что Европа и Азия могут исчезнуть. По мнению бизнесмена, к такому развитию событий может привести демографический кризис. Так Маск отреагировал на предложение журналиста Имануэльсена о введении налоговых каникул для европейских женщин для увеличения рождаемости.
«М. Видео-Эльдорадо» могут выставить на продажу
Сеть магазинов электроники «М. Видео-Эльдорадо» может быть выкуплена за 300 млрд рублей новым владельцем. По сообщению ряда источников, переговоры о продаже уже ведутся руководством компании. Среди возможных покупателей называется Промсвязьбанк. Основной причиной продажи могут быть неудовлетворительные финансовые результаты сети.