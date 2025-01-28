Главные новости 28 января 2025 года

Миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предсказал, что Европа и Азия могут исчезнуть. По мнению бизнесмена, к такому развитию событий может привести демографический кризис. Так Маск отреагировал на предложение журналиста Имануэльсена о введении налоговых каникул для европейских женщин для увеличения рождаемости.