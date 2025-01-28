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Главные новости 28 января 2025 года

Последние новости за сегодня — 28 января 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 28 января 2025 года.

Карлсон рассказал о попытке команды Байдена убить Путина

Источник: Reuters

Американский журналист Такер Карлсон во время разговора с журналистом Мэттом Таибби заявил о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена «пыталась убить Путина». Карлсон не раскрыл деталей, но назвал такие попытки безумием и обвинил команду Байдена в стремлении использовать «хаос» как «защитный экран».

По указу Трампа в США начали разработку системы ПВО «Железный купол»

Президент США Дональд Трамп подписал документ о разработке национальной системы противоракетной обороны «Железный купол». Ранее американский лидер заявлял, что стране требуется противоракетный щит, основанный на собственных разработках и произведенный полностью на территории Штатов.

В Сеуле приняли во внимание предупреждение Москвы о поставках оружия Киеву

Власти Южной Кореи серьезно относятся к предостережению со стороны России о недопустимости поставок вооружения Украине. Об этом заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев. Власти Южной Кореи не отправляют в Киев летальное вооружение, хотя допускали такую возможность до победы в президентской гонке в США Дональда Трампа.

Маск предсказал исчезновение человечества в Европе и Азии

Миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X предсказал, что Европа и Азия могут исчезнуть. По мнению бизнесмена, к такому развитию событий может привести демографический кризис. Так Маск отреагировал на предложение журналиста Имануэльсена о введении налоговых каникул для европейских женщин для увеличения рождаемости.

«М. Видео-Эльдорадо» могут выставить на продажу

Сеть магазинов электроники «М. Видео-Эльдорадо» может быть выкуплена за 300 млрд рублей новым владельцем. По сообщению ряда источников, переговоры о продаже уже ведутся руководством компании. Среди возможных покупателей называется Промсвязьбанк. Основной причиной продажи могут быть неудовлетворительные финансовые результаты сети.

Путин Владимир