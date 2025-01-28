Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве. Это следует из постановления белорусского правительства № 43 от 24 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Согласно документу, Совмин принял решение прекратить действие соглашения между правительствами Беларуси и Украины, касающееся взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами двух стран. Названный международный договор был подписан 17 мая 1996 года в Киеве.
Также сказано, что белорусское правительство поручило Министерству иностранных дел направить уведомление украинской стороне о приостановлении названного соглашения.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украине для восстановления нужен новый Сталин.
Тем временем Беларусь заняла третье место среди стран Европы с самой низкой ценой на бензин.
Кроме того, Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.