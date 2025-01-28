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Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве

Совмин Беларуси прекратил действие соглашения с Украиной о гослицензиях на строительную деятельность.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь расторгла соглашение с Украиной о строительстве. Это следует из постановления белорусского правительства № 43 от 24 января 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Согласно документу, Совмин принял решение прекратить действие соглашения между правительствами Беларуси и Украины, касающееся взаимного признания государственных лицензий на осуществление строительной деятельности, выдаваемых лицензионными центрами двух стран. Названный международный договор был подписан 17 мая 1996 года в Киеве.

Также сказано, что белорусское правительство поручило Министерству иностранных дел направить уведомление украинской стороне о приостановлении названного соглашения.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украине для восстановления нужен новый Сталин.

Тем временем Беларусь заняла третье место среди стран Европы с самой низкой ценой на бензин.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против главы ЦИК Беларуси Карпенко после выборов.