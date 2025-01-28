Токаев проводит расширенное заседание правительства в Астане

«Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана. Об эффективности правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан. Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки», — подчеркнул президент.