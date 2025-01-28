Стратсовет предложил изменения в Стратегию СЭР Иркутской области

Константин Зайцев предложил привлечь экспертные организации к корректировке Стратегии. Главное — сфокусироваться на решении ключевых задач, привлекая ученых для анализа и определения планов. Марина Петрова сообщила, что поступило более 50 предложений от членов стратегического совета, большая часть из которых поддержана. Работа продолжается по некоторым инициативам, включая государственно-частное партнерство, увеличение доли высокотехнологичной продукции и другие задачи.