Стратсовет предложил изменения в Стратегию СЭР Иркутской области

Александр Ведерников отметил, что в ноябре прошлого года были приняты изменения в Стратегию, включая депутатские поправки. На прошлом заседании обсуждалось повышение качества стратегического планирования из-за отклонений между планом и фактом по целевым показателям. Для новых долгосрочных целей важно указать реально достижимые результаты. Это требует тесного взаимодействия разных структур.
Константин Зайцев предложил привлечь экспертные организации к корректировке Стратегии. Главное — сфокусироваться на решении ключевых задач, привлекая ученых для анализа и определения планов. Марина Петрова сообщила, что поступило более 50 предложений от членов стратегического совета, большая часть из которых поддержана. Работа продолжается по некоторым инициативам, включая государственно-частное партнерство, увеличение доли высокотехнологичной продукции и другие задачи.
Наталья Дикусарова отметила, что особое внимание уделили детскому отдыху и оздоровлению, развитию науки и высшей школы, сельского хозяйства и здравоохранения. Важно включить модульное строительство в образование, культуру и спорт. Предложения по научно-техническому развитию остаются в проработке из-за низких темпов роста. Профильный комитет рассмотрит реализацию государственной программы по цифровому развитию.
Члены совета внесли предложения для корректировки Стратегии. Владислав Буханов предложил развивать службу ветеринарии и увеличить экспорт аграрной продукции. Надежда Грошева подчеркнула важность туристской инфраструктуры и рекреационных проектов. Лариса Забродская отметила необходимость синхронизации задач стратегии с поручениями президента и Правительства России.
Члены совета обратили внимание на сохранение окружающей среды, ликвидацию накопленного вреда, развитие научного кластера и газификацию региона. Андрей Иванов напомнил о важности готовности к изменениям в федеральном тренде долгосрочного планирования. Совет рекомендовал правительству утвердить изменения в план мероприятий и продолжить работу в отраслевых рабочих группах.