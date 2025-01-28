УФСБ пресекло хакерские атаки на территории Омской области в прошлом году

Также были выявлены и раскрыты ряд преступлений в сфере информационных технологий.
Так, двое жителей Омской области оказались причастны к мошенничеству с абонентскими номерами с целью кражи денег. Ущерб, причинённый оператору сотовой связи, превысил миллион рублей. Как сообщила официальный представитель регионального управления ФСБ России Ирина Руснак, уголовное дело в отношении них завершилось судебным приговором.
Ещё двоих омичей осудили за неправомерную регистрацию сим-карт в интересах третьих лиц для извлечения прибыли. Кроме того, к штрафу приговорён омич, который попытался взломать информационную систему одного из омских вузов.
Во взаимодействии с УМВД России по Омской области прекращена работа сим-боксов. Они использовались украинскими колл-центрами для обмана россиян.
Также в прошлом году у двадцати семи физических и пятнадцати юридических лиц обнаружилось компьютерное оборудование, заражённое вредоносными программами. Оно управлялось с зарубежных IP-адресов и использовалось для организации атак хакеров на информационную систему органов власти.
Руководителям организаций были внесены представления об устранении причин и условий, которые способствуют осуществлению угроз безопасности Российской Федерации.
Ранее мы писали о новой мошеннической схеме. Аферисты стали рассылать в мессенджерах или по электронной почте приглашения якобы для участия в коллегии присяжных заседателей. Они угрожают административной и даже уголовной ответственностью за неявку. И тут же предлагают пройти по ссылке, чтобы отказаться от исполнения обязанностей присяжного и указать причину этого. В результате аферисты получают доступ к данным человека, который попался на их уловки.