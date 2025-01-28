УФСБ пресекло хакерские атаки на территории Омской области в прошлом году

Ранее мы писали о новой мошеннической схеме. Аферисты стали рассылать в мессенджерах или по электронной почте приглашения якобы для участия в коллегии присяжных заседателей. Они угрожают административной и даже уголовной ответственностью за неявку. И тут же предлагают пройти по ссылке, чтобы отказаться от исполнения обязанностей присяжного и указать причину этого. В результате аферисты получают доступ к данным человека, который попался на их уловки.