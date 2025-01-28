Александр Скрябин стал первым замглавы администрации Ростова

Александр Скрябин окончил Ростовский государственный строительный университет, кандидат технических наук. Он — доцент кафедры «Водоснабжение и водоотведение». Несколько лет он работал на руководящих должностях в «Ростовводоканале». Во время работы сити-менеджером Ростова Виталия Кушнарёва Скрябин уже был первым заместителем главы администрации. Затем он стал депутатом — заместителем председателя Законодательного Собрания Ростовской области, а последние пять лет работал заместителем губернатора.