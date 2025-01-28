Лукашенко выделил 46 грантов

В пресс-службе отметили, что за счет финансовых средств, предусмотренных грантами, будут выполнены проекты, которые обеспечивают развитие белорусских научных школ, повышение качества обучения студентов и учащихся. Также удастся выполнить проекты, обеспечивающие разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализацию новаторских культурных и молодежных проектов.