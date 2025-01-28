Президент Беларуси Александр Лукашенко выделил 46 грантов. Об этом проинформировали в пресс-службе президента.
Сказано, что глава государства назначил гранты 46 специалистам, которые работают в сферах культуры, молодежной политики, здравоохранения, образования, науки. Соответствующее распоряжение Александр Лукашенко подписал 27 января 2025 года.
В пресс-службе отметили, что за счет финансовых средств, предусмотренных грантами, будут выполнены проекты, которые обеспечивают развитие белорусских научных школ, повышение качества обучения студентов и учащихся. Также удастся выполнить проекты, обеспечивающие разработку новых методов диагностики, лечения и реабилитации пациентов, реализацию новаторских культурных и молодежных проектов.
Отмечается, что распоряжение президента Беларуси направлено на поддержку талантливых специалистов в приоритетных для Беларуси сферах деятельности.
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