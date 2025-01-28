Назначение: Александр Демидов назначен заместителем мэра Хабаровска

В Хабаровске на должность заместителя мэра Хабаровска — управляющего делами городской администрации — назначен Александр Валерьевич Демидов, 1969 года рождения, сообщает пресс-служба администрации города.
Александр Демидов обладает внушительным профессиональным опытом. Его стаж на государственной и муниципальной службе составляет более 36 лет. За этот период он успел зарекомендовать себя как компетентный специалист и управленец.
У нового заместителя мэра три высших образования. В 1991 году он окончил Ленинградское высшее артиллерийское командное училище имени Красного Октября. В 2004 году получил диплом Хабаровской государственной академии экономики и права, а в 2009 году завершил обучение в Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге.
За свою карьеру Александр Демидов неоднократно получал награды и поощрения. Его заслуги отмечены губернатором Хабаровского края и главой Бикинского муниципального района. В 2024 году он был удостоен медали Всероссийской ассоциации местного самоуправления «За развитие местного самоуправления».