Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию — Токаев

АСТАНА, 28 янв— Sputnik. Расширенное заседание правительства проходит на фоне кардинальных изменений в мире, заявил Токаев.
Сегодня он проводит расширенное заседание правительства.
Глобальные процессы могут оказать сильное влияние на экономическую ситуацию в нашей стране. Надо также иметь в виду, что переход к новому технологическому укладу, основанному на тотальной цифровизации, приведет к созданию качественно новых реалий в мире. К этому нужно быть готовыми. Успешная адаптация к новым реалиям станет определяющим фактором конкурентоспособности и устойчивого прогресса Казахстана.
А вот об эффективности правительства и акимов будем судить, прежде всего, по результатам развития экономики и улучшения качества жизни граждан, сказал президент.
«Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги ушедшего года и сформулировать актуальные задачи, которые предстоит решить в кратчайшие сроки», — отметил Токаев.
Первым выступил Олжас Бектенов. Как сообщил премьер, в 2024 году рост экономики в Казахстане составил 4,8%.
В республике построили 29 крупных заводов, собрали более 26 миллионов тонн зерновых, из них на экспорт отправят 4 миллиона тонн.
В Казахстане впервые введено 19 миллионов квадратных метров метров жилья введено, сдано 40 студенческих общежитий.
Объем грузоперевозок вырос на 10%, по ТМТМ — увеличен в 2,7 раза. Завершена модернизация 80 водоканалов, правительством проводится и другая значимая для экономики работа.