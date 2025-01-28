В Казахстане думают над расположением второй АЭС

В июне прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в Казахстане проведут референдум, чтобы решить, строить ли в стране АЭС. Голосование состоялось 6 октября. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: «Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?». Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа — «да» или «нет». По данным ЦИК, явка составила 63,87%, то есть в голосовании приняли участие больше 7,8 млн казахстанцев. Число проголосовавших за положительное решение вопроса составило 71,12%, или 5 561 937. Число граждан, проголосовавших против, составило 2 045 271 человек.