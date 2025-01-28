Финансируемые из Нацфонда проекты будут проходить экспертизу

Кроме того, поясняют в МНЭ, для повышения качества и устойчивости проектов, условия финансирования изменятся. Доля средств, выделяемых из Нацфонда, не будет превышать 50% от общего объема требуемых средств. Оставшуюся сумму необходимо будет софинансировать через собственные средства инициатора проекта или акционеров инициатора проекта, банками второго уровня, международными финансовыми организациями.