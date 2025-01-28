В Казахстане необходимо повысить ставку НДС — премьер Бектенов

У нас недостаточный объем бюджета развития. В развитых странах он достигает 25 процентов от всех расходов государства, у нас же 8 процентов. Из почти 26 триллионов тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 триллиона. Все остальное — это текущий бюджет, значительную часть которого составляют социальные расходы. Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития. В таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно.