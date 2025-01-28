Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. В Китае же неоднократно обвиняли США в том, что поставками оружия они подталкивают Тайвань к войне, и призывали немедленно прекратить военные связи с островом.