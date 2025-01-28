Президент поручил уменьшить трансферты из Нацфонда

«Я одобряю данную реформу, однако необходимо обсудить, исследовать, поэтому в настоящее время в мажилисе рассматривается проект Налогового кодекса, это хороший результат, однако в текущем 2025 году необходимо в первую очередь обратить внимание на Налоговый или Бюджетный кодекс. В целом, конечно, я подтверждаю, что реформа нужна, перед нами стоит задача уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся в фонде средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов — это приоритет. Таким образом мы будем усиливать функцию государства по развитию. Но все же я полагаю, что этот момент, в частности, социальный налог, нам нужно очень внимательно продумать», — уточнил Касым-Жомарт Токаев.