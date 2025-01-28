Карпенко назвал санкции Запада «высочайшей оценкой» работы ЦИК

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко считает внесение его в санкционный список Великобритании и Канады самой высокой оценкой деятельности белорусского Центризбиркома.
«Это я расцениваю как самую высочайшую оценку деятельности нашей комиссии по проведению избирательного процесса», — заявил Карпенко.
По его словам, тех, кто вводит санкции, интересует не сам избирательный процесс — соответствует ли он национальному законодательству — их интересует результат. И если и результат выборов будет удобным для Запада, то выборы в Беларуси будут оценены совершенно по-другому.
«А мы выборы проводим для себя, в интересах своей страны», — подчеркнул глава ЦИК.