Беларусь договорилась об обучении пограничников в РФ

МИНСК, 28 янв — Spuntik. Стать курсантами учебных заведений ФСБ кандидаты от белорусского Госпогранкомитета смогут до 25 лет, следует из официально опубликованного документа.
Возрастной ценз может быть другим, если речь идет не об основной образовательной программе, а, например, о докторантуре.
Стороны договорились, что ФСБ до 1 июня года, предшествующего году начала обучения, будет направлять погранслужбе Беларуси перечень вариантов обучения. До 1 сентября белорусская сторона в ответ должна направить письменные заявки на обучение сотрудников. Дату начала учебы в следующем году коллеги из РФ определят до 1 декабря текущего года.
«Количество обучающихся, потоки обучения, условия и сроки обучения, порядок возмещения расходов и иные вопросы обучения, при необходимости, ежегодно согласовываются сторонами до 1 ноября года, предшествующего году начала обучения», — также отмечено в документе.
При этом в Беларуси должны проводить медицинское освидетельствование кандидатов, но окончательная медицинская проверка — функция российской стороны. Она может признать кандидата негодным по медицинским показаниям, а также по другим аспектам (например, по уровню образования).
Российская сторона будет обеспечивать обучающихся коллег из Беларуси учебно-методическими материалами, необходимыми для обучения владения оружием и военной техникой, специальными техническими средствами практического обучения и так далее.