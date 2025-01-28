Беларусь договорилась об обучении пограничников в РФ

Стороны договорились, что ФСБ до 1 июня года, предшествующего году начала обучения, будет направлять погранслужбе Беларуси перечень вариантов обучения. До 1 сентября белорусская сторона в ответ должна направить письменные заявки на обучение сотрудников. Дату начала учебы в следующем году коллеги из РФ определят до 1 декабря текущего года.