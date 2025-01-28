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Спикер парламента Молдавии призвал вывести миротворцев из Приднестровья

Гросу: миссия в Приднестровье должна быть гражданской.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 28 янв — РИА Новости. Миротворческая миссия в Приднестровье должна быть заменена гражданской миссией под контролем ООН или ЕС, считает спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью в условиях энергокризиса только после вывода с территории региона российских военных.

«Важно заменить миротворцев на левом берегу Днестра, эта миссия должна быть гражданской, а не военной, так как она не продемонстрировала своей эффективности в сближении двух берегов», — заявил Гросу в эфире радио Moldova, добавив, что контролировать миссию стоит при помощи ЕС или ООН.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских, 492 приднестровских и 355 молдавских военнослужащих. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП на ключевых участках зоны безопасности.