Токаев одобрил налоговую реформу правительства

«В 2025 году необходимо обратить внимание в первую очередь на Налоговый и Бюджетный кодексы. В целом, я подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов, это приоритет. Таким образом, мы будем усиливать функцию государства по развитию, но все же я полагаю, что социальный налог нам нужно очень внимательно продумать», — добавил Президент.