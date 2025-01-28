Токаев одобрил налоговую реформу правительства

«Необходимо разъяснять обществу и населению, в частности социальный налог. Как мы будем осуществлять (налоговое — прим.) администрирование? Вы сами говорите, что будете компенсировать… Все это необходимо обсудить и продумать, как осуществить данную реформу. В целом, реформа необходима, я одобряю данную реформу. Однако необходимо обсудить, исследовать. Поэтому, в настоящее время в Мажилисе рассматривается проект нового налогового кодекса», — сказал Токаев на расширенном заседании правительства.
Глава государства подчеркнул, что социальный налог нужно тщательно продумать.
«В 2025 году необходимо обратить внимание в первую очередь на Налоговый и Бюджетный кодексы. В целом, я подтверждаю, что реформа нужна. Но сейчас перед нами стоит задача уменьшить трансферты из Нацфонда, усилить его сберегательную функцию. Накопившиеся средства можно направить на финансирование крупных инфраструктурных проектов, это приоритет. Таким образом, мы будем усиливать функцию государства по развитию, но все же я полагаю, что социальный налог нам нужно очень внимательно продумать», — добавил Президент.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что в Казахстане необходимо поднять ставку налога на добавленную стоимость (НДС).
Сегодня в Астане проходит расширенное заседание правительства с участием Главы государства. На заседании будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2024 год, а также определены ключевые задачи на ближайший период. С докладами выступят премьер-министр Олжас Бектенов, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, а также акимы ряда регионов.