Жумангарин высказался о госдолге Казахстана

Серик Жумангарин отметил, что государство во всех странах является одним из основных инвесторов в экономику.
«Доля инвестиции Казахстана к ВВП 17,2%, и эти инвестиции должны постоянно расти. Кроме того, это сигнал для прочих инвесторов. Если государство само не инвестирует, то естественно и остальные инвесторы не будут инвестировать. Тем не менее, на сегодняшний день у нас отмечаются определенные проблемы. Имеется существенная разница между собственными доходами и расходами, которую мы закрываем за счет займов, а также гарантированных и целевых трансфертов», — добавил он.
При этом он заявил, что дефицит бюджета не превышает допустимый предел и составляет 2,7% к ВВП.
«Государственный долг на сегодняшний день составляет 22,8% к ВВП. Все эти показатели в пределах установленных ковенантов. К примеру, в соседних странах данный показатель составляет от 30% и выше», — указал Жумангарин.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в 2024 году рост экономики составил 4,8%. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.