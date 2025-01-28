Жумангарин высказался о госдолге Казахстана

«Доля инвестиции Казахстана к ВВП 17,2%, и эти инвестиции должны постоянно расти. Кроме того, это сигнал для прочих инвесторов. Если государство само не инвестирует, то естественно и остальные инвесторы не будут инвестировать. Тем не менее, на сегодняшний день у нас отмечаются определенные проблемы. Имеется существенная разница между собственными доходами и расходами, которую мы закрываем за счет займов, а также гарантированных и целевых трансфертов», — добавил он.