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Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке, сообщил РИА Новости представитель городской думы.

Источник: РИА "Новости"

«Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня», — сказал он.

Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что «заявлений никаких не писал».

Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре текущего года.