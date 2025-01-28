Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об отставке

«Вчера в конце рабочего дня глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об отставке. Вопрос о его отставке включен в повестку заседания городской думы, которое состоится сегодня», — сказал он.
Слухи о возможном увольнении главы ростовской администрации появились в середине января. Тогда он заявил журналистам, что «заявлений никаких не писал».
Логвиненко работал в структуре администрации Ростова-на-Дону с начала 2019 года на различных должностях. С 23 октября 2019 года занимает должность главы администрации города. Его полномочия заканчивались в октябре текущего года.