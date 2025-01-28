Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Украину к переговорам с РФ

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Киев участвовал в мирных переговорах, пишет Independent.

Источник: Reuters

«Владимир Зеленский выразил уверенность, что при президенте Трампе возможно заключить сделку о прекращении военных действий на Украине, однако потребовал, чтобы к мирным переговорам был подключен Киев», — говорится в публикации.

Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин подчеркивал свою открытость к переговорам с Трампом по широкому кругу вопросов, включая вооруженный конфликт на Украине. В свою очередь, глава Белого дома также выразил желание переговорить с Путиным о прекращении военных действий, в отличие от ушедшей администрации Джо Байдена, пишет издание.

После этого, Зеленский заявлял, что прекратить боевые действия будет невозможно, если Трамп не подключит Украину к переговорному процессу.

Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский в октябре 2022 года подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством.

Трамп Дональд