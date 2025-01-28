Independent: Зеленский потребовал от Трампа привлечь Украину к переговорам с РФ

Издание напомнило, что российский президент Владимир Путин подчеркивал свою открытость к переговорам с Трампом по широкому кругу вопросов, включая вооруженный конфликт на Украине. В свою очередь, глава Белого дома также выразил желание переговорить с Путиным о прекращении военных действий, в отличие от ушедшей администрации Джо Байдена, пишет издание.