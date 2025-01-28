Президент Узбекистана: Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. Настало время перейти к ресурсосберегающей модели экономики, подчеркнул Шавкат Мирзиёев в ходе совещания по проекту Государственной программы «Год охраны окружающей среды и “зеленой экономики”.

Документ в течение месяца проходил общественное обсуждение. С ним ознакомились 11 млн граждан, в программу включили более 100 самых актуальных предложений. Структуры ООН и представительства других организаций выразили готовность к сотрудничеству в ее реализации.

В настоящее время доля «зеленой» энергии в общей структуре мощностей республики достигла 16%. В этом году планируется увеличить этот показатель до 26%. Для этого введут в эксплуатацию еще 16 крупных солнечных и ветряных электростанций мощностью 3,5 гигаватта, 5 крупных гидроэлектростанций мощностью 160 мегаватт и мощности для хранения энергии объемом 1,8 гигаватта.