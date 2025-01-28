Карпенко: ЦИК не получал жалоб после выборов

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Центризбирком готовится в проведению заседания по итогам президентских выборов, жалоб после основного дня голосования комиссия не получала, сообщил во вторник глава ЦИК Игорь Карпенко, передает корреспондент Sputnik.
«Нет, не поступали», — заявил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, сегодня ЦИК приступает к приемке протоколов от территориальных комиссий.
«Мы готовим итоговое заседание, где подведем окончательные итоги, и с момента публикации постановления ЦИК они будут официально утверждены», — сказал Карпенко.
Планируется, что данное заседание Центризбиркома состоится 3 февраля.
Выборы в Беларуси
Основной день голосования на президентских выборах в республике состоялся в воскресенье, 26 января. По данным ЦИК, явка на выборах составила 85,7%.
После обработки всех бюллетеней действующий глава государства набрал 86,82% голосов избирателей, Сергей Сыранков (КПБ) — 3,21%, Олег Гайдукевич (ЛДПБ) — 2,02%, Анна Канопацкая (самовыдвиженец) — 1,86%, Александр Хижняк (РПТС) — 1,74%, против всех проголосовали 3,6% граждан.