«Это высочайшая оценка деятельности ЦИК». Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко отреагировал на персональные санкции Великобритании

Председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнул, что Беларусь проводит выборы для себя, в интересах страны. Вместе с тем он также напомнил популярную фразу о том, что у Англии нет друзей — у Англии есть свои интересы. Он предложил англичанам немного скорректировать указанную фразу и понять, что в мире есть много стран, у которых имеются свои интересы «и нельзя строить свое благополучие за счет ущемления интересов других стран».