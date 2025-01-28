«Это высочайшая оценка деятельности ЦИК». Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко отреагировал на персональные санкции Великобритании

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Игорь Карпенко отреагировал на персональные санкции, введенные Великобританией, и назвал их высочайшей оценкой работы ЦИК, пишет Sputnik.by.
— Это я расцениваю как самую высочайшую оценку деятельности нашей комиссии по проведению избирательного процесса, — заявил глава ЦИК Беларуси, комментируя введенные санкции.
Карпенко акцентировал внимание на том, что тех, кто вводит санкции, интересует не сам избирательный процесс — соответствует ли он национальному законодательству — а результат. Он пояснил, что в том случае, если результат выборов окажется удобным для Запада, то выборы в Беларуси будут оценены совершенно по-другому.
Председатель Центральной избирательной комиссии подчеркнул, что Беларусь проводит выборы для себя, в интересах страны. Вместе с тем он также напомнил популярную фразу о том, что у Англии нет друзей — у Англии есть свои интересы. Он предложил англичанам немного скорректировать указанную фразу и понять, что в мире есть много стран, у которых имеются свои интересы «и нельзя строить свое благополучие за счет ущемления интересов других стран».
Игорь Карпенко заявил, что Беларусь выбрала суверенный путь развития, состоялась как суверенное государство и намерена и далее проводить самостоятельную независимую политику.
— Несмотря на то, что мы — небольшая по территории страна, небольшая по численности населения, но у наших людей тоже есть свои интересы.
Он уточнил, что страна не претендует на геополитические инициативы, добавив, что у белорусов есть свои интересы. Глава ЦИК сказал, что Западу не следует вмешиваться во внутренние дела Беларуси, чем и являются выборы.
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