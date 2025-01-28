Бектенов раскритиковал распределение республиканского бюджета

«Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы. Текущая налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов», — сказал Олжас Бектенов.