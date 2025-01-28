Бектенов раскритиковал распределение республиканского бюджета

Глава правительства заявил, что в Казахстане недостаточный объем «бюджета развития».
«В развитых странах он достигает 25% от всех расходов государства. У нас же — 8%. Из почти 26 трлн тенге республиканского бюджета на развитие идет всего 2 трлн. Все остальное — это текущий бюджет, значительную часть которого составляют социальные расходы. Недофинансированными остаются сферы, являющиеся базой экономического развития: электро- и теплоэнергетика, водное хозяйство, газотранспортная система, дороги, инженерные сети и инфраструктура. Не обеспечены достаточной ликвидностью институты развития», — заявил Олжас Бектенов.
Глава Кабмина подчеркнул, что в таких условиях надежно обеспечить высокую динамику роста достаточно затруднительно.
«Необходимо реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы. Текущая налоговая система не только не обеспечивает государству нужный объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Основная налоговая нагрузка ложится на фонд оплаты труда, а значит, на себестоимость. Еще до того, как товар попал на полку, предприниматель уже вынужден заплатить большую часть налогов», — сказал Олжас Бектенов.
Ранее президент одобрил предложение правительства поднять ставку НДС.