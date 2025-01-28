Радий Хабиров дал оценку деятельности органов прокуратуры Башкирии.

В целом благодаря вашей компетентности, ответственности криминогенная обстановка в республике остаётся стабильной и контролируемой. Благодарю вас за верность присяге и долгу. Будем и дальше действовать так же слаженно, эффективно, чтобы жители республики всегда чувствовали себя защищёнными и уверенными в завтрашнем дне", — подытожил Радий Хабиров.