Радий Хабиров дал оценку деятельности органов прокуратуры Башкирии.

В минувшем году органы прокуратуры эффективно решали поставленные государством задачи по обеспечению защиты прав участников специальной военной операции, в том числе являющихся должниками по исполнительным производствам. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования с начала СВО восстановлены права 39 военнослужащих и эта работа продолжается.
Об этом сегодня на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики рассказал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
По его словам, благодаря координирующей роли прокуроров пресечены нарушения со стороны недобросовестных недропользователей, особенно в районах Зауралья.
По материалам ваших проверок возбуждены уголовные дела по фактам порчи сельхозугодий при добыче полезных ископаемых, причинившей ущерб в размере более 660 млн рублей. Большое внимание вы уделяете защите прав и законных интересов несовершеннолетних, сирот, детей-инвалидов. При активном содействии органов прокуратуры восстановлены права 756 детей на получение алиментов. Доведены дополнительные лимиты в размере более 720 млн рублей для обеспечения техническими средствами реабилитации детей-инвалидов.
Важным направлением работы прокуроров, по его мнению, остаётся координация деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции. Тесное сотрудничество органов власти и прокуратуры в этом направлении приносит ощутимые результаты.
Органы прокуратуры играют важную роль в развитии экономической жизни, активно способствуют улучшению делового климата. Успешно реализуется комплекс мер по снижению бюрократического давления, наведению порядка в организации надзора и контроля в предпринимательской сфере.
В условиях развития цифровых технологий криминогенная обстановка в этой сфере остаётся напряжённой. В прошлом году в республике зарегистрировано более 50 тысяч преступлений (51 253), из них почти каждое второе совершено с использованием информационно-коммуникационных технологий (23 823).
"Противодействие дистанционным хищениям денежных средств граждан, кибермошенничеству — бичу нашего времени, который больно бьёт по карману и вообще жизни наших граждан, является важной задачей для всех правоохранительных служб.
В сегодняшних непростых условиях нам необходимо твёрдо противостоять попыткам манипулирования общественным мнением, наращивания негативного информационного фона, связанного в том числе с проведением специальной военной операции, умышленного искажения исторической правды. Необходимо остро реагировать на любые проявления сепаратизма и экстремизма, пресекать их по всей строгости закона.
В целом благодаря вашей компетентности, ответственности криминогенная обстановка в республике остаётся стабильной и контролируемой. Благодарю вас за верность присяге и долгу. Будем и дальше действовать так же слаженно, эффективно, чтобы жители республики всегда чувствовали себя защищёнными и уверенными в завтрашнем дне", — подытожил Радий Хабиров.