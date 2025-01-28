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Глава МИД Ирана предложил отправить израильтян в Гренландию

Такие меры Аббас Арагчи призвал принять вместо расселения палестинцев.

Источник: AP 2024

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи предложил президенту США Дональду Трампу переселить израильтян в Гренландию вместо того, чтобы расселять жителей сектора Газа в арабские страны.

«Мое предложение заключается в другом. Вместо палестинцев пусть попытаются депортировать израильтян, заберут их в Гренландию. Так они смогут убить одним выстрелом двух зайцев», — сказал Арагчи в интервью телеканалу Sky News, комментируя слова Трампа о возможном расселении жителей анклава.

25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате нынешних военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа. Трамп добавил, что уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II.