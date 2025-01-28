Глава МИД Ирана предложил отправить израильтян в Гренландию

25 января Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула заявил, что считает возможным расселение в арабских странах жителей сектора Газа, потерявших крышу над головой в результате нынешних военных операций Израиля. По его словам, речь идет о 1,5 млн человек, которых необходимо расселить за пределами сектора Газа. Трамп добавил, что уже обсудил этот вопрос с королем Иордании Абдаллой II.