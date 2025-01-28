Суд вынес приговор главе камчатского «Яблока» за дискредитацию армии

В марте 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд назначил Ефимову по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ штраф в 200 тысяч рублей с запретом два года администрировать сайты и каналы в интернете. Как отмечалось в приговоре, мужчина, выражая категорический протест против проведения СВО, разместил в соцсетях несколько постов, дискредитирующих российскую армию.