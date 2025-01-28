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Суд вынес приговор главе камчатского «Яблока» за дискредитацию армии

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 янв — РИА Новости. Суд на Камчатке приговорил главу регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова к двум годам в колонии-поселении по уголовной статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Петропавловск-Камчатского городского суда.

Источник: © РИА Новости

«Житель Петропавловска-Камчатского осужден по статье “Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации”. Он приговорен к двум годам колонии-поселения. В течение четырех лет после завершения отбывания наказания в колонии-поселении ему будет запрещено администрировать интернет-сайты и паблики», — сказали в суде.

Там уточнили, что речь идет о главе камчатского «Яблока» Владимире Ефимове, который ранее уже был осужден по аналогичной статье УК РФ.

В марте 2023 года Петропавловск-Камчатский городской суд назначил Ефимову по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ штраф в 200 тысяч рублей с запретом два года администрировать сайты и каналы в интернете. Как отмечалось в приговоре, мужчина, выражая категорический протест против проведения СВО, разместил в соцсетях несколько постов, дискредитирующих российскую армию.