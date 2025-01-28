Стал известен оклад губернатора Самарской области

«Работая над административной реформой, мы установили. Что в региональном законодательстве не установлена база для расчета оклада высшего должностного лица области. Мы решили воспользоваться практикой других регионов, когда оклад губернатора приравнивается к окладу федерального министра, установленному указом президента РФ. Это организационный вопрос. Установление размера должностного оклада не влечет за собой увеличения фонда оплаты труда, расходов бюджета Самарской области и служит по большому счету упорядочению трудовых отношений для государственных служащих и лиц занимающих госдолжности в Самарской области, служит в целом реализация административной реформы», — рассказал Михаил Смирнов.