Пришло время затянуть пояса и жить по средствам — Токаев

«Наша страна обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет. Значит мы должны привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвесторов, так и на отечественных бизнесменов», — отметил президент.