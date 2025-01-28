Пришло время затянуть пояса и жить по средствам — Токаев

АСТАНА, 28 янв— Sputnik. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам, заявил Токаев.
Правительство должно обеспечить тотальную экономию средств и их расходование только на решение самых насущных задач. Пришло время затянуть пояса и жить по средствам.
А еще правительству предстоит принять сложные решения и, самое главное, претворить их в жизнь, чтобы предотвратить стагнацию экономики и обеспечить ее устойчивое развитие.
«Данная задача по силам госслужащим, обладающим высокой квалификацией и готовым брать на себя ответственность. Мировой опыт показывает, что эффективность госаппарата во многом проявляется именно в таких трудных ситуациях», — отметил президент Казахстана.
Также он обозначил конкретные задачи. Первое — диверсификация экономики. В прошлом году в обрабатывающей промышленности было реализовано 180 инвестиционных проектов на общую сумму 1,3 триллиона тенге. В результате рост сектора составил почти 6%, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет, отметил Токаев.
Другой критически важный вопрос — привлечение в экономику инвестиций. И хотя Казахстан выглядит успешно, для оперативного решения проблем создан Инвестштаб. Это ускорило реализацию проектов, но:
В процессе проработки инвестпроектов по-прежнему много времени уходит на межведомственную координацию. Правительство должно работать более оперативно, избавиться от излишней бюрократии. Долгие процедуры согласования и принятия решений связаны с нежеланием и боязнью госслужащих брать на себя ответственность. Об этом надо прямо говорить.
Работу Правительства на инвестиционном направлении нужно усиливать, иначе нельзя, мы можем безнадежно отстать от современных тенденций в условиях обострившейся конкуренции, заявил президент.
«Очевиден факт, что стране нужны качественные инвестиции. Проекты, основанные на передовых технологиях и ориентированные на внешние рынки, как правило, предлагают иностранные инвесторы. За девять месяцев прошлого года объем прямых иностранных инвестиций составил 12,7 миллиарда долларов, что на 36% меньше вложений за аналогичный период 2023 года», — сказал Токаев.
Также он привел в пример регионы, где наблюдается отставание. Это Актюбинская, Атырауская, Северо-Казахстанская и другие области.
«В условиях дефицита бюджетных средств следует предусмотреть дополнительный набор преференций для добросовестных инвесторов, предлагающих качественные инвестиции. Такая политика соответствует моей стратегии, направленной на либерализацию экономики. Правительству нужно создать целостную экосистему, которая усилит поиск, поддержку и защиту инвесторов на всех уровнях — за рубежом, в регионах, в центре. Эта политика касается как иностранных, так и отечественных инвесторов», — подчеркнул президент.
Также медленно продвигается работа по запуску крупных промышленных проектов. Надо синхронизировать данную работу с возвратом активов, которые были незаконно вывезены, в нашу казну, отметил Токаев.
«Наша страна обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет. Значит мы должны привлечь инвестиции и передовые технологии в эту отрасль, сделав упор как на зарубежных инвесторов, так и на отечественных бизнесменов», — отметил президент.
Также правительство и региональные власти должны принимать более решительные меры по улучшению делового климата, подчеркнул он.