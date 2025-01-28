Токаев: Манипуляция популистскими лозунгами недопустима

«Реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила стать Казахстану надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Между тем, крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования. Поэтому правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях», — говорит президент.
По его словам, помимо этого, нужно вовлечь в экономический оборот ряд технологически сложных месторождений нефти, а также имеющиеся значительные запасы сланцевой нефти.
«Для повышения коммерческой привлекательности таких проектов правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки. Повторяю: в нынешних геополитических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций — это приоритетная задача правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима», — заявил глава государства.
Токаев добавил, что только так Казахстан получит дополнительный приток инвестиций в экономику, увеличит свой ресурсный потенциал и обеспечит условия для открытия новых промышленных производств.
«Говорю об этом специально, чтобы общество знало мою позицию», — заключил президент.