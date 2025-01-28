Токаев: Манипуляция популистскими лозунгами недопустима

«Для повышения коммерческой привлекательности таких проектов правительству следует предусмотреть соответствующие меры государственной поддержки. Повторяю: в нынешних геополитических и экономических реалиях привлечение в экономику, будь это индустрия или сельское хозяйство, частных инвестиций — это приоритетная задача правительства. Данная стратегия соответствует долгосрочным национальным интересам страны. Поэтому хотел бы подчеркнуть, что здесь манипуляция популистскими лозунгами недопустима», — заявил глава государства.