Токаев дал поручение по тарифам на комуслуги

«Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям — иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды. Практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане, это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике. Такова реальность, и мы не должны ее скрывать. Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала», — добавил Глава государства.