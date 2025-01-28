Президент: создание международного аэрохаба — еще одна срочная задача

Как отметил Президент, предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива. Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с Правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года.