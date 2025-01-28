Президент: создание международного аэрохаба — еще одна срочная задача

"Еще одна срочная задача — это создание на территории нашей страны международного аэрохаба. Нужно принять самые решительные меры с целью преобразования наших крупных аэропортов в международные конкурентоспособные хабы, — сказал Глава госудасртва.
Как отметил Президент, предстоит создать целостную экосистему, включающую в себя грузовые и пассажирские терминалы, логистические центры и современные сервисы. Необходимо упростить все процедуры по сопровождению грузов и обеспечить ценовую доступность авиатоплива. Последний момент крайне важен, потому что авиакеросин в наших аэропортах, в частности, в столичном аэропорту, слишком дорогой. Антимонопольное ведомство совместно с Правительством должны выполнить эту задачу уже в первой половине года.
В настоящее время рынок грузовых авиаперевозок в мире оценивается в 140 миллиардов долларов. Это огромные возможности, однако ни одна казахстанская авиакомпания пока не задействована в полном объеме в этом процессе, — отметил Касым-Жомарт Токаев.