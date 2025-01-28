Надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан — Токаев

Президент Казахстана акцентировал внимание на угрозах цифровизации, связанных с мошенничеством и деструктивным контентом, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.
На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев отметил, что цифровизация упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, снижая бюрократию и коррупционные риски. Однако наряду с этими преимуществами возрастает угроза киберпреступности и распространения дезинформации.
Президент подчеркнул, что количество случаев интернет-мошенничества в стране ежегодно превышает 20 тысяч, при этом около 80% из них остаются нераскрытыми. Это создает негативное мнение в обществе о недостаточной защите граждан от киберугроз.
Для решения проблемы Токаев поручил Правительству:
Совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами усилить защиту персональных данных граждан. Рассмотреть законодательное закрепление ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Продолжить укрепление кибербезопасности, не замедляя процесс цифровизации.
Президент также отметил, что дезинформация и медиавбросы, направленные на манипуляцию общественным мнением и дискредитацию власти, представляют серьёзную угрозу стабильности страны. Поэтому важно обеспечить баланс между свободой слова и защитой национальной безопасности.