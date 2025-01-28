Токаев поручил приступить к созданию «ядерного кластера»

АЛМА-АТА, 28 янв — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что на фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой атомной электростанции (АЭС) в стране на побережье Балхаша и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера.
«На фоне растущего энергодефицита следует ускорить строительство первой АЭС и в целом приступить к созданию в стране ядерного кластера. Это важная задача для обеспечения прогресса нашей страны. Поручаю правительству совместно с “Самрук-Казына” (фонд национального благосостояния — ред.) разработать долгосрочные планы развития атомной отрасли. Нам нужно конкретное видение. На основе всестороннего анализа следует определить наиболее подходящие места для возведения будущих АЭС, а также современные и безопасные технологии», — сказал Токаев во вторник на расширенном заседании правительства.
Глава государства отметил, что ожидает от правительства и парламента предложений, касающихся места строительства второй атомной станции, подчеркнув, что Казахстану нужна ядерная энергия, без этого поступательное развитие республики окажется под вопросом.
«Энергия — это движущая сила всей экономики. Безусловно, только обеспечив все регионы энергией, мы сможем привести их к процветанию и повысить уровень жизни населения», — заключил президент.