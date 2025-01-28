Трамп поручил за 60 дней разработать план создания «Железного купола» для США

При этом эксперты, как писал ABS News, отмечали, что копирование израильской системы ПРО не имеет для США особого смысла. С союзниками с севера и юга и океанами по обе стороны Америка не сталкивается с такой же угрозой ракет ближнего радиуса действия, как Израиль. О том, что «Железный купол» не подойдет для США, так как не предназначен для перехвата ракет дальнего радиуса, запускаемых, например, из России или Китая, также сообщает Daily Mail.