Президент поручил предоставить доступные кредиты скотоводам и сельхозпроизводителям

Для поддержки фермеров, столкнувшихся с падением цен на зерно, ранее использовались инструменты Продкорпорации, однако Токаев отметил, что это лишь временное решение. Важно переходить к выращиванию более рентабельных культур, увеличивать мощности по хранению и глубокой переработке сельхозпродукции, а также расширять доступ к зарубежным рынкам.