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Президент поручил предоставить доступные кредиты скотоводам и сельхозпроизводителям

Токаев поручил укрепить потенциал агропромышленного комплекса.

Сельское хозяйство продолжает лидировать по темпам роста, но требует решения ряда ключевых задач, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.

На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего развития агропромышленного комплекса, который в 2024 году показал наибольший рост среди отраслей экономики. Президент отметил, что увеличение льготного кредитования весенних посевных работ стало основой этого успеха.

В 2025 году на проведение посевных работ будет направлено не менее 700 миллиардов тенге. Президент подчеркнул важность предоставления доступных кредитов не только растениеводам, но и животноводам и переработчикам сельхозпродукции.

Для поддержки фермеров, столкнувшихся с падением цен на зерно, ранее использовались инструменты Продкорпорации, однако Токаев отметил, что это лишь временное решение. Важно переходить к выращиванию более рентабельных культур, увеличивать мощности по хранению и глубокой переработке сельхозпродукции, а также расширять доступ к зарубежным рынкам.

Особое внимание было уделено вопросам ветеринарной безопасности. Президент отметил, что эффективная вакцинация скота играет ключевую роль в сохранении экспортного потенциала животноводства.

Токаев также напомнил о необходимости перехода от непродуктивного субсидирования к расширению льготного кредитования, что позволит создать более устойчивую модель развития сельского хозяйства.

сельское хозяйство