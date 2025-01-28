Президент поручил предоставить доступные кредиты скотоводам и сельхозпроизводителям

Сельское хозяйство продолжает лидировать по темпам роста, но требует решения ряда ключевых задач, сообщает El.kz со ссылкой на Акорду.
На расширенном заседании Правительства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость дальнейшего развития агропромышленного комплекса, который в 2024 году показал наибольший рост среди отраслей экономики. Президент отметил, что увеличение льготного кредитования весенних посевных работ стало основой этого успеха.
В 2025 году на проведение посевных работ будет направлено не менее 700 миллиардов тенге. Президент подчеркнул важность предоставления доступных кредитов не только растениеводам, но и животноводам и переработчикам сельхозпродукции.
Для поддержки фермеров, столкнувшихся с падением цен на зерно, ранее использовались инструменты Продкорпорации, однако Токаев отметил, что это лишь временное решение. Важно переходить к выращиванию более рентабельных культур, увеличивать мощности по хранению и глубокой переработке сельхозпродукции, а также расширять доступ к зарубежным рынкам.
Особое внимание было уделено вопросам ветеринарной безопасности. Президент отметил, что эффективная вакцинация скота играет ключевую роль в сохранении экспортного потенциала животноводства.
Токаев также напомнил о необходимости перехода от непродуктивного субсидирования к расширению льготного кредитования, что позволит создать более устойчивую модель развития сельского хозяйства.