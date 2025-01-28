Лукашенко подтвердил делегации Панафриканского парламента готовность Беларуси сотрудничать с Африкой

Это первый визит такой представительной делегации Панафриканского парламента в Беларусь. Во главе делегации — председатель этого парламента Форчун Зефания Чарумбира.
Глава государства подчеркнул, что давно следит за развитием отношений между парламентом Беларуси и Панафриканским парламентом.
По словам Александра Лукашенко, именно под председательством Форчуна Зефании Чарумбиры взаимодействие стало более активным.
«То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь вы, господин председатель, — зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства», — заметил Александр Лукашенко.
Он попросил по возвращении передать самые теплые пожелания Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. «Ждем его с визитом в Минске в этом году», — сказал Президент.
«В целом наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим. Мы видим интерес и с вашей стороны», — сказал глава государства.