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Лукашенко подтвердил делегации Панафриканского парламента готовность Беларуси сотрудничать с Африкой

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с делегацией Панафриканского парламента подтвердил готовность страны к развитию отношений со странами континента, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2024

Это первый визит такой представительной делегации Панафриканского парламента в Беларусь. Во главе делегации — председатель этого парламента Форчун Зефания Чарумбира.

Глава государства подчеркнул, что давно следит за развитием отношений между парламентом Беларуси и Панафриканским парламентом.

По словам Александра Лукашенко, именно под председательством Форчуна Зефании Чарумбиры взаимодействие стало более активным.

«То, что мы продвинулись в налаживании сотрудничества, для меня неудивительно. Ведь вы, господин председатель, — зимбабвиец, а значит, представитель очень дружественного нам государства», — заметил Александр Лукашенко.

Он попросил по возвращении передать самые теплые пожелания Президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве. «Ждем его с визитом в Минске в этом году», — сказал Президент.

«В целом наше сотрудничество со странами Африки выглядит многообещающим. Мы видим интерес и с вашей стороны», — сказал глава государства.

Лукашенко Александр