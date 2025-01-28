Лавров: секретариат ЮНЕСКО подыгрывает Киеву и его западным покровителям

«Секретариат ЮНЕСКО во главе с Одре Азуле — она генеральный директор, гражданка Франции, — по сути дела обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское, начиная от участия России в международных процессах и кончая культурой, образованием, религиозными ценностями. И подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит, я бы сказал позорное молчание, в отношении массового, системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности», — отметил министр.