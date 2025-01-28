Лавров: секретариат ЮНЕСКО подыгрывает Киеву и его западным покровителям

«Секретариат ЮНЕСКО во главе с Одре Азуле — она генеральный директор, гражданка Франции, — по сути дела обслуживает интересы тех, кто провозгласил своей целью нанести России стратегическое поражение, отменить все русское, начиная от участия России в международных процессах и кончая культурой, образованием, религиозными ценностями. И подыгрывая киевским властям и их западным покровителям, секретариат молчит, я бы сказал позорное молчание, в отношении массового, системного уничтожения памятников российского историко-культурного наследия на Украине, в Прибалтике, включая те, которые находятся под защитой ЮНЕСКО как культурные ценности», — отметил министр.
«Год был непростым для всей страны, но в общем-то и для всего мира, ну и для нашей работы с международными организациями, включая ЮНЕСКО, — добавил Лавров. — Мы убедились в очередной раз, что каких-либо иллюзий относительно сложившейся ситуации в ЮНЕСКО, иллюзий относительно политического курса ее генерального директора и ее ближайших сотрудников питать не приходится».
Как отметил глава МИД РФ, страны Запада активно задействуют возможности международных секретариатов, взяв курс на их приватизацию. «И ЮНЕСКО здесь ничем не отличается. Продолжались попытки политизации ее деятельности вопреки грубейшим нарушениям ее устава. На лицо стремление украинизировать повестку дня всех структур этого учреждения, ну и, безусловно, двойные стандарты постоянно появляются в принятии исполнительным советом ЮНЕСКО антироссийских решений по Крыму, по Украине, решений, которые выходят далеко за пределы мандата и компетенций этой структуры, которая действительно когда-то пользовалась очень заслуженным, универсальным авторитетом», — указал Лавров.