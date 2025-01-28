Токаев поручил ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей

«С корпорацией “Шеврон” начато освоение новых газовых месторождений и сотрудничество по геологоразведке на участке Жалибек в Актюбинской области. В то же время неудовлетворительно ведется работа по строительству газоперерабатывающих заводов в Жанаозене и на Кашагане, а также электростанции на базе парогазовой установки в Туркестанской области. Данные проекты нужно завершить в установленные сроки», — добавил президент.