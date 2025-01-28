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В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

Обучение студентов будет осуществляться на платно-контрактной основе.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте создадут Международный университет тюркских государств. Это определено в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщает Минюст.

Новый вуз будет готовить кадры для сфер инженерии, строительства, логистики, IT и программирования, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики и социальной сферы в соответствии с международными стандартами.

Основные задачи университета:

  • подготовка кадров с высшим образованием;
  • внедрение учебных программ совместно с зарубежными, в том числе ведущими высшими образовательными организациями Турции, а также на основе совместных образовательных программ;
  • проведение научных исследований.

Университет является негосударственной высшей образовательной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с актами законодательства Узбекистана в сфере образования.

«Начиная с 2025/2026 учебного года в Университете образовательный процесс организуется на основе учебных программ высших образовательных организаций Турецкой Республики, вошедших в топ-1000 в рейтинге международно признанных организаций в сфере образования, а также являющихся ведущими в своем направлении», — указано в документе.

Обучение студентов в университете будут осуществлять на платно-контрактной основе, параметры приема и размер платного контракта установит сам вуз. Для налаживания и координации деятельности высшего учебного заведения создадут управляющий совет.

образование