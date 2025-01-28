В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

«Начиная с 2025/2026 учебного года в Университете образовательный процесс организуется на основе учебных программ высших образовательных организаций Турецкой Республики, вошедших в топ-1000 в рейтинге международно признанных организаций в сфере образования, а также являющихся ведущими в своем направлении», — указано в документе.