В Ташкенте появится Международный университет тюркских государств

ТАШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. В Ташкенте создадут Международный университет тюркских государств. Это определено в соответствующем постановлении президента Узбекистана, сообщает Минюст.
Новый вуз будет готовить кадры для сфер инженерии, строительства, логистики, IT и программирования, здравоохранения, сельского хозяйства, пищевой промышленности, экономики и социальной сферы в соответствии с международными стандартами.
Основные задачи университета:
- подготовка кадров с высшим образованием;
- внедрение учебных программ совместно с зарубежными, в том числе ведущими высшими образовательными организациями Турции, а также на основе совместных образовательных программ;
- проведение научных исследований.
Университет является негосударственной высшей образовательной организацией и осуществляет свою деятельность в соответствии с актами законодательства Узбекистана в сфере образования.
«Начиная с 2025/2026 учебного года в Университете образовательный процесс организуется на основе учебных программ высших образовательных организаций Турецкой Республики, вошедших в топ-1000 в рейтинге международно признанных организаций в сфере образования, а также являющихся ведущими в своем направлении», — указано в документе.
Обучение студентов в университете будут осуществлять на платно-контрактной основе, параметры приема и размер платного контракта установит сам вуз. Для налаживания и координации деятельности высшего учебного заведения создадут управляющий совет.