«Превращают в объект насмешек»: Токаев заявил об очернении репутации Казахстана

«Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя “общественными активистами”, даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию», — заявил президент.