«Превращают в объект насмешек»: Токаев заявил об очернении репутации Казахстана

По словам президента, главная задача госаппарата — решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними.
«Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в Администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны — почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год», — говорит Токаев.
Он отмечает, что это говорит о том, что люди поверили в концепцию «слышащего государства». Но с другой стороны, уверен глава государства, очевидно, что вопросы казахстанцев не находят своего решения в ходе повседневной работы госорганов.
«Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур», — сообщает Касым-Жомарт Токаев.
В ходе выступления он добавил, что над Казахстаном насмехаются некоторые личности.
«Отдельные граждане превращают нашу страну в объект насмешек. В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя “общественными активистами”, даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию», — заявил президент.