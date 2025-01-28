FT: ЕС и НАТО приняли «обет молчания» по теме Гренландии

Страны Евросоюза и НАТО договорились публично не высказываться на тему намерений президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав Штатов. При этом в закрытом режиме в ЕС рассматривают варианты укрепления связей с властями острова в области добычи ресурсов.