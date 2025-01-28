FT: ЕС и НАТО приняли «обет молчания» по теме Гренландии

О позиции стран ЕС и НАТО рассказала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
«ЕС и НАТО приняли обет молчания по вопросу Гренландии после того, как Дания попросила союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить остров», — цитирует FT «Интерфакс».
По данным источников издания, Копенгаген также придерживается тактики уклонения от открытого ответа на заявления президента США.
Чиновник заявил, что в Евросоюзе чтут принципы национального суверенитета, территориальной целостности. В Европе готовы подтвердить это в случае необходимости.
По данным FT, между Брюсселем, Копенгагеном и Нууке — столицей Гренландии — ведутся закулисные переговоры о способах укрепления взаимодействия стран Евросоюза с островом в области энергетики и добычи важнейших видов сырьевых ресурсов.
«Сейчас проводится большая скрытая работа, направленная на то, чтобы понять, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией», — приводит FT слова одного из источников.
Официально ЕС «выражает обеспокоенность» по поводу возможностей Европы дать отпор Трампу в отношении Гренландии.
28 января министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил о выделении 14,6 млрд крон (около 2 млрд евро) на оборону Арктического региона, в том числе в Гренландии. Инвестиции предполагают покупку вооружения и обучение населения для защиты суверенитета острова.
На вопрос журналистов на пресс-конференции, хватит ли выделенных денег и предпринятых мер для того, чтобы «успокоить» президента США Дональда Трампа, министр обороны прямо отвечать не стал.
Ранее FT сообщала, что Трамп серьезно намерен присоединить Гренландию к США. До телефонных переговоров американского лидера и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, многие считали, что заявления президента США — тактический ход.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что будущее острова — США. 26 января в Лас-Вегасе он вновь сказал, что добьется перехода Гренландии в Штаты. По мнению американского лидера, жители острова хотят стать американцами.