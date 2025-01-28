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FT: ЕС и НАТО приняли «обет молчания» по теме Гренландии

Страны Евросоюза и НАТО договорились публично не высказываться на тему намерений президента США Дональда Трампа включить Гренландию в состав Штатов. При этом в закрытом режиме в ЕС рассматривают варианты укрепления связей с властями острова в области добычи ресурсов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

О позиции стран ЕС и НАТО рассказала газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«ЕС и НАТО приняли обет молчания по вопросу Гренландии после того, как Дания попросила союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить остров», — цитирует FT «Интерфакс».

По данным источников издания, Копенгаген также придерживается тактики уклонения от открытого ответа на заявления президента США.

Высокопоставленный чиновник Евросоюза дал комментарий FT по «обету молчания». Он объяснил, что в странах ЕС и НАТО уверены, что подход «око за око» в данном случае может привести к нарастанию эскалации.

Чиновник заявил, что в Евросоюзе чтут принципы национального суверенитета, территориальной целостности. В Европе готовы подтвердить это в случае необходимости.

По данным FT, между Брюсселем, Копенгагеном и Нууке — столицей Гренландии — ведутся закулисные переговоры о способах укрепления взаимодействия стран Евросоюза с островом в области энергетики и добычи важнейших видов сырьевых ресурсов.

«Сейчас проводится большая скрытая работа, направленная на то, чтобы понять, как мы можем укрепить сотрудничество с Гренландией», — приводит FT слова одного из источников.

Официально ЕС «выражает обеспокоенность» по поводу возможностей Европы дать отпор Трампу в отношении Гренландии.

28 января министр обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил о выделении 14,6 млрд крон (около 2 млрд евро) на оборону Арктического региона, в том числе в Гренландии. Инвестиции предполагают покупку вооружения и обучение населения для защиты суверенитета острова.

На вопрос журналистов на пресс-конференции, хватит ли выделенных денег и предпринятых мер для того, чтобы «успокоить» президента США Дональда Трампа, министр обороны прямо отвечать не стал.

Ранее FT сообщала, что Трамп серьезно намерен присоединить Гренландию к США. До телефонных переговоров американского лидера и премьер-министра Дании Метте Фредериксен, многие считали, что заявления президента США — тактический ход.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что будущее острова — США. 26 января в Лас-Вегасе он вновь сказал, что добьется перехода Гренландии в Штаты. По мнению американского лидера, жители острова хотят стать американцами.

ЕС
НАТО
Трамп Дональд