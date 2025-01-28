Депутаты Иркутска обсудили меры по привлечению педагогов в школы и детские сады города

Депутаты постоянной комиссии Думы Иркутска по социальной политике 27 января обсудили укомплектованность педагогическими кадрами в школах и детских садах города за 2022−2024 годы, а также уровень заработной платы. Заседание проводил Виталий Матвийчук. Ранее на встрече с депутатами в департаменте образования города была рассмотрена данная проблема более подробно, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу думы города Иркутска.
В Иркутске функционируют 73 школы и 130 детских садов. Начальник департамента образования Анжела Головко сообщила, что в 2024 году перед администрацией стоят задачи по снижению средней нагрузки на педагогов, что планируется осуществить через привлечение молодых специалистов и предотвращение их оттока, а также увеличением заработной платы.
За последние три года наблюдается рост числа молодых специалистов, впервые пришедших на работу. В учебном году 2022−2023 в образовательные учреждения пришло 297 человек (162 в школы и 109 в детские сады), в 2023—2024 годах — 321 человек (170 в школы и 118 в детские сады), а в 2024—2025 годах ожидается 384 новых работника (231 в школы и 130 в детские сады). Средняя нагрузка на учителей в школах составила 1,67 в 2024 году, что ниже предыдущего показателя в 1,8. Для воспитателей дошкольных учреждений нагрузка составляет 1,3.
Наиболее востребованными остаются учителя русского языка и литературы, математики, физики, технологии и нового предмета — основ безопасности и защиты Родины.
Что касается заработной платы, то она увеличивается каждый год. С 1 января текущего года предусмотрена индексация окладов на 4,5%. Работа в этом направлении будет продолжена.
Основные направления администрации для стимулирования молодого поколения включают планомерное повышение зарплаты, предоставление мер социальной поддержки, целевое обучение и решение жилищных проблем. Следует отметить, что меры поддержки в Иркутске отличаются от тех, что предлагаются в других регионах, что может способствовать привлечению специалистов из других городов.
«Мы не один год обсуждаем этот вопрос. Считаю, что нам надо создать рабочую группу внутри думы Иркутска, которая будет направлена на повышение укомплектованности педагогическими кадрами в учреждениях и повышению их заработной платы», — предложил депутат по избирательному округу № 15 Александр Квасов.
Кроме того, депутат по избирательному округу № 30 Алексей Колмаков предложил рассматривать этот вопрос на комиссии раз в квартал для обеспечения постоянного контроля над ситуацией.