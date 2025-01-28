Депутаты Иркутска обсудили меры по привлечению педагогов в школы и детские сады города

За последние три года наблюдается рост числа молодых специалистов, впервые пришедших на работу. В учебном году 2022−2023 в образовательные учреждения пришло 297 человек (162 в школы и 109 в детские сады), в 2023—2024 годах — 321 человек (170 в школы и 118 в детские сады), а в 2024—2025 годах ожидается 384 новых работника (231 в школы и 130 в детские сады). Средняя нагрузка на учителей в школах составила 1,67 в 2024 году, что ниже предыдущего показателя в 1,8. Для воспитателей дошкольных учреждений нагрузка составляет 1,3.