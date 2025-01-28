В Беларуси с 1 февраля увеличатся возрастные доплаты к пенсиям

"Возрастные доплаты к пенсиям получают почти 540 тыс. человек в возрасте 75 лет и старше. Размер этих выплат увеличится на 2,2%. Так, для лиц в возрасте 75−79 лет доплата составит Br83,93, а при наличии инвалидности I группы — Br195,84. Для лиц 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — Br167,87, а при наличии инвалидности I группы — Br223,82 ₽