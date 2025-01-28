Лукашенко: выборы президента прошли без потрясений, а не как ожидали на Западе

МИНСК, 28 янв — Sputnik. Президентская электоральная кампания прошла без потрясений, несмотря на определенные ожидания Запада, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.
Во вторник глава государства встречается с делегацией Панафриканского парламента, которая в качестве международных наблюдателей принимала участие в наблюдении за выборами в Беларуси.
«Думаю, вы заметили, что данная политическая кампания не нарушила спокойного ритма страны. Выборы прошли на высоком организационном уровне и без всяких потрясений, как некоторые на Западе ожидали», — цитирует главу государства его пресс-служба.
Лукашенко поинтересовался у представителей Панафриканского парламента их впечатлениями о выборах, на которых они работали в качестве международных наблюдателей, их предложениями о сотрудничестве, а также в целом впечатлениями о Беларуси.
«Надеюсь, вам удалось увидеть наши возможности, удостовериться в готовности к диалогу с вами», — сказал он.
В ходе беседы глава государства отметил интерес Беларуси к расширению сотрудничества со странами африканского континента. В частности, он подчеркнул, что Минск большое значение придает всестороннему партнерству с ЮАР.
«Это касается добычи полезных ископаемых, взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, науки и образования», — отметил белорусский лидер.
При этом глава государства напомнил, что две страны реализуют важный проект по сборочному производству тракторов на основе белорусских технологий.
Приглашение в Беларусь
Президент Беларуси особо обратил внимание, что в Минске ждут с официальным визитом президента Кении Уильяма Руто. Лукашенко напомнил, что в 2023 году встречался с Руто и еще тогда пригласил его приехать с визитом в Беларусь.
«Я официально пригласил президента Кении посетить Беларусь с официальным визитом и жду его в любое время», — сказал Лукашенко.
Также белорусский лидер передал приглашение президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве.
«Ждем его с визитом в Минске в этом году», — подчеркнул глава государства.
Делегация Панафриканского парламента приехала в Беларусь для наблюдения за выборами по приглашению нижней палаты Нацсобрания. На минувшей неделе участники делегации провели встречу с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко, а 27 января они встречались с руководством ЦИК Беларуси.