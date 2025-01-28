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Матвиенко поздравила Лукашенко с победой на выборах

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В адрес Александра Лукашенко по случаю победы на выборах Президента Беларуси поступило поздравление от Председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

«Убедительная победа на состоявшихся выборах — это широкое признание Ваших заслуг на посту главы государства и очередное свидетельство всенародной поддержки проводимого Вами курса, направленного на укрепление экономического потенциала, повышение благосостояния граждан, защиту национальных интересов на мировой арене. Ваш многолетний самоотверженный труд и служение интересам Отечества, бесспорный авторитет и политическая мудрость являются ярким примером для молодого поколения, а готовность нести ответственность за будущее страны — залог ее успешного развития, стабильности и процветания», — говорится в поздравлении.

Валентина Матвиенко отметила, что в Совете Федерации особенно высоко ценят неизменное внимание Александра Лукашенко к межпарламентскому диалогу, углублению многоплановых российско-белорусских связей и наращиванию межгосударственной интеграции.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания пожелала Президенту крепкого здоровья, энергии, поддержки родных и близких, достижения самых высоких целей на благо народа Республики Беларусь.

Лукашенко Александр