Матвиенко поздравила Лукашенко с победой на выборах

«Убедительная победа на состоявшихся выборах — это широкое признание Ваших заслуг на посту главы государства и очередное свидетельство всенародной поддержки проводимого Вами курса, направленного на укрепление экономического потенциала, повышение благосостояния граждан, защиту национальных интересов на мировой арене. Ваш многолетний самоотверженный труд и служение интересам Отечества, бесспорный авторитет и политическая мудрость являются ярким примером для молодого поколения, а готовность нести ответственность за будущее страны — залог ее успешного развития, стабильности и процветания», — говорится в поздравлении.