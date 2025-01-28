Хинштейн пообещал помочь взыскать ₽3 млрд с главы курской корпорации

Лукин был задержан в декабре 2024 года. Против него завели дело о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве оборонительных сооружений. В том же месяце был арестован один из его заместителей Игорь Грабин. Хинштейн тогда принял решение организовать проверку компании и отметил, что соответствующее обращение направит в прокуратуру.